6 اختراعات مذهلة ستغير وجه العالم في 2019

منذ أن اخترع الإنسان العجلة، تسارعت وتيرة التنمية البشرية لجعل هذا العالم مكانًا أفضل للعيش فيه في زمنٍ قياسي. مع مرور الوقت، شهدنا الكثير من التقنيات الناشئة التي جعلت حياتنا بسيطة وأكثر سهولة. ولكن عام 2018 وما بعده سيكون الأكثر إثارة لعشاق التكنولوجيا والمهوسين بتقنيات المستقبل والاختراعات المستقبلية.





تعرّف على أبرز الاختراعات المذهلة التي يُتوقّع أن تُولد في عام 2019 المُقبل









الحاسوب الكمي





الحاسوب الكمي هو جهاز قادر على تنفيذ الحوسبة الكمومية باستخدام ميكانيكا الكم. ويختلف عن أجهزة الحاسوب التقليدية باستعماله وحدات “qubits” بدلًا من النظام الثنائي المتعارف عليه رقميًا. حيث تعمل وحدة “qubits” وفق مبدأيْن من الفيزياء الكمية، هما: التراكب والتداخل. وتعمل أجهزة الحواسيب الكمية على نوع جديد من الخوارزميات الكمية لمعالجة المعلومات.





أجهزة الكمبيوتر الكمية هي آلات قوية بشكل لا يصدق، مصممة لحل قوانين الطبيعة المعقدة والمذهلة باستخدام قوانين ميكانيكا الكم. وقد تقوم بفك هياكل التراكيب الجزيئية والكيميائية المعقدة.





مواد الشفاء الذاتي





مواد بيولوجية تتصرف مثل جلد الإنسان وتتمتع بقدرة داخلية على إصلاح الأضرار تلقائيًا دون أي تشخيص خارجي أو تدخل بشري.





هذه المواد ستُساعد في بناء هياكل الهواتف المكسورة ذاتيًا وإصلاح الأجهزة المنزلية أو حتى الهياكل المعمارية، ومنعهم من التشقق.





حافظة الحمض النووي DNA





ابتكر مجموعة من الباحثين من جامعة كولومبيا ومركز نيويورك للجينوم (NYGC) استراتيجية ترميز جديدة سُميت “نافورة الحمض النووي”. هذا النظام الجديد قام بتحويل 215 بيتابيت من البيانات الوراثية إلى غرام واحد من سلسلة DNA.





هذا الابتكار يحمل آفاقًا واعدة في المستقبل لتخزين الحمض النووي بحيث يُمكن الرجوع لهذه البيانات الوراثية في أي وقتٍ في المستقبل طالما أنها مخزّنة بظروفٍ مناسبة.





عكس الشلل





تكنولوجيا حديثة ستُحدث فارقًا ثوريًا في الطب عبر إيجاد علاج للشلل الناجم عن إصابات الحبل الشوكي. التكنولوجيا تعتمد على تفعيل وتحفيز العضلات من خلال بعض فولتات الكهرباء عبر رقاقة يتم زراعتها في الدماغ ومتصلة بالحبل الشوكي. حيث تُرسل الرقاقة المعلومات بعد تفسيرها من قشرة الدماغ إلى الأقطاب الكهربائية على سطح الحبل الشوكي القطني. وهي محاكاة كهربائية لتحفيز الخلايات العصبية التي يُمكن أن تُنشّط عضلات معيّنة في الجسم.





أنظمة المراقبة المتكاملة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي





معظم القضايا الجنائية يتم حلها عبر لقطات كاميرات CCTV المثبتة في كل مكان تقريبًا. إلا أن أنظمة المراقبة التقليدية ليست ذكية، وهي بحاجة لتدخل بشري مستمر. من هنا جاء تطوير أنظمة مراقبة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي بمساعدة بيانات وخوارزميات تُتيح للكاميرات فهم الحركات وتفسير السلوك تلقائيًا، ورصد الخطر المحتمل قبل وقوعه.





السيارات الطائرة





شركة Pal-V والتي تتخذ من هولندا مقرًا لها، عرضت سيارة تحمل اسم “ليبرتي” من المتوقع تسليمها بحلول نهاية عام 2018. السيارة تُشبه إلى حدٍ كبير طائرات الهيلوكبتر، بحيث يُمكنها الطيران عبر تحويلها من وضع العجلات إلى وضع الطيران عبر طي العجلات وتخزينها.





وعلى الرغم من التكنولوجيا العظيمة التي توصّل إليها العالم حتى اليوم، من السيارات ذاتية القيادة وتطوير روبوتات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلا أن عام 2019 يحمل في جعبته الكثير من الاختراعات العظيمة التي ستُدهش الجميع!



