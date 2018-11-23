ضبط طني مخللات منتهية الصلاحية في الجيزة

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 71 قضية تموينية تنوعت في ضبط 12 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار، 7 إدارة منشأة بدون ترخيص، عش تجاري مصنع مخللات بإجمالي طن و986 كيلو، 15 عدم حمل شهادة صحية، 9 بيع بأزيد من السعر الرسمي، 5 عدم وجود قائمة بيانات، 7 عدم نظافة مخبز، 15 عدم وجود سجل تفتيش.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.