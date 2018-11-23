فوزي البنزرتي يتحدث في حوار لـ"الفجر الرياضي" عن تدريب الأهلي وحقيقة أزمته مع فرجاني ساسي وانضمام أيمن بن محمد للزمالك

أحد أبرز المدربين العرب طوال سنوات عديدة بعد نجاحات كثيرة حققها مع الأندية التونسية والأندية المغربية ليظل دائما أبرز المرشحين لتولي تدريب أكبر الفرق الأفريقية والعربية وهو ما وضعه ضمن دائرة الترشيحات لتولي تدريب النادي الأهلي بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن ترشيحه لتدريب الأهلي ورحيله المفاجئ من تدريب المنتخب التونسي وحقيقة أزمته مع فرجاني ساسي لاعب الزمالك تحدث فوزي البنزرتي في حوار للفجر الرياضي.





في البداية.. لماذا غادرت المغرب دون توقيع عقود تدريب الوداد المغربي وإلى أين وصلت المفاوضات؟





هناك أزمة بين الوداد ومدربه الحالي ولم يتوصلا لاتفاق بشأن الرحيل وبالتالي لم تحسم الأمور بيني وبين النادي ولم يحدث أي جديد منذ عودتي لتونس.





بعض الأنباء ترددت عن وجود مفاوضات معك لتولي تدريب النادي الأهلي فما حقيقة الأمر؟





لا هذا لم يحدث ولا توجد أي مفاوضات ولم تحدث أي اتصالات بيني وبين إدارة النادي الأهلي أو أي شخص حول ذلك الأمر.





ماذا سيكون ردك إذا حدث اتصال وتلقيت عرضا رسميا؟





بالطبع لا أحد يرفض تدريب النادي الأهلي وأنا أرحب بتولي المهمة فهو عملاق القارة الأفريقية.





رأيك في مستوى الأهلي الحالي خلال مبارياته الأخيرة؟





تابعت الفريق أمام وفاق سطيف وحوريا كونكري والترجي والحقيقة أن الأهلي لم يقدم مستويات جيدة ولم يكن هناك أي تنظيم دفاعي وأيضا خط الهجوم وبعد رؤية مباراة الذهاب أمام الترجي كنت واثقا من فوز الترجي في الإياب.





لماذا كنت تستبعد فرجاني ساسي من قائمة المنتخب التونسي طوال فترة وجودك مؤخرا؟





المدرب يضم اللاعبين بناء على رؤيته الفنية ووفقا لحاجته لهم.





البعض ربط استبعادك لفرجاني ساسي بوجود أزمة معه فما ردك على ذلك؟





علاقتي بالجميع جدية ولا توجد أي أزمات مطلقا مع أي لاعب فأنا مدرب حققت 19 بطولة في مسيرتي وبالطبع لم أكن أحقق كل تلك البطولات إلا إذا كانت علاقتي جيدة باللاعبين.





ولماذا رحلت عن تدريب المنتخب التونسي بشكل مفاجئ رغم النتائج الجيدة؟





لا أدري فالمنتخب كان يسير معي بشكل جيد وحققنا نتائج مميزة والمنتخب فاز معي في 3 مباريات بالتصفيات على التوالي وذلك لم يحدث منذ فترة طويلة.





هل ممكن أن نرى أيمن بن محمد ظهير أيسر الترجي في الدوري المصري خاصة مع مطالب جماهير الزمالك بتعاقد إدارة ناديهم معه؟





أيمن بن محمد لاعب جيد صغير السن لديه إمكانيات فنية كبيرة وأنا من قمت بتصعيده في الترجي التونسي وقمت بضمه للمنتخب مؤخرا ولكن أرى صعوبة في رحيل اللاعب عن الترجي فمن الصعب تخلي رئيس النادي عنه لأي فريق في الوقت الحالي.



