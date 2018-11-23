مفاجأة.. أزارو يقترب من الانتقال للدوري التونسي

دخل فريق النجم الساحلي التونسي في مفاوضات قوية مع المغربي وليد أزارو من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية تونسية بأن المغربي وليد ازارو مهاجم النادي الأهلي دخل ضمن اهتمامات نادي النجم الساحلي التونسي.

وأشارت صحيفة "المغرب" التونسية بأن أزارو كان قريبًا من الإنتقال لصفوف النجم الساحلي قبل انتقاله لصفوف الأهلي.

وقالت الصحيفة بأنه وفقاً للعديد من المصادر الإعلامية والخاصة تحدثت عن إمكانية انتقال وليد ازارو لفريق جوهرة الساحل في الميركاتو الشتوي.

والجدير بالذكر أن وليد أزارو قد تعرض لهجوم عنيف من جمهور الترجي التونسي بعد واقعة قطع القميص في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا ، وقرر الاتحاد الافريقي ايقافه مباراتين.