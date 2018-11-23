عرض عيار ناري بمهرجان القاهرة السينمائي.. الليلة

يعرض مساء اليوم فى سينما كريم فيلم "عيار نارى" على هامش مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ضمن برنامج السينما المصرية الجديدة.





وحقق الفيلم نجاحًا في دور العرض المصرية منذ انطلاقه في 3 أكتوبر الجاري ورفعه لافتة كامل العدد في عرضه العالمي الأول بـ مهرجان الجونة السينمائي وفي ختام مهرجان مالمو للسينما العربية وحظي بإشادة عدد من النقاد واستقبال جماهيري مميز.





تدور أحداث الفيلم حول اشتباكات لاظوغلي.. تصل جثث الضحايا إلى المشرحة وبينها جثة علاء أبو زيد، يقوم بتشريحها طبيب سكير يعاني مشكلات عائلية ليثير بتقريره جدلا بل هوسا شعبيا وإعلاميا وتطاله الاتهامات السياسية والأخلاقية.



