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أسعار الدواجن اليوم الجمعة 23 ـ 11 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:30 ص
أسعار الدواجن اليوم الجمعة 23 ـ 11 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية
دواجن
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسواق الدواجن، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة 23 ـ 11 ـ 2018، استقرار في الأسعار، حيث سجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 28 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 33 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 37 جنيهًا.

ووصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 35 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدواجن الساسو 29 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 33 جنيهًا.
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