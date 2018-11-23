مجلس الأهلي: مصير محمد يوسف في الجهاز الجديد "لم يتحدد"

كشف خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي أنه أبلغ محمد يوسف بتولي القيادة الفنية للأهلي بشكل مؤقت خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

وقال "الدرندلي" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " ابلغت محمد يوسف بتوليه تدريب الفريق بشكل مؤقت، ومصير باقي افراد الجهاز الفني للأهلي في يد سيد عبد الحفيظ بالتنسيق مع محمود الخطيب".

وأتم: " مصير محمد يوسف مع الجهاز الفني الجديد لم تتحدد".