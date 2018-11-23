مدرب أجنبي يقود المصري البورسعيدي خلال 72 ساعة.. ويونس مستمر في منصبه

أكد محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي أنه تم الاستقرار على اسناد القيادة الفنية للفريق لمدرب أجنبي سيتم التعاقد معه خلال ساعات.

وقال "الخولي" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " مجلس المصري في حالة انعقاد مستمر منذ الخسارة أمام حرس الحدود".

وأضاف: " تم الاستقرار على التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلفًا لميمي عبد الرازق، وسيتم حسم اسم المدرب الجديد خلال 72 ساعة".

وتابع:" مصطفي يونس يقود الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع المدرب الجديد".

وأتم: " مصطفى يونس سوف يستمر كمدير للكرة مع المدير الفني الجديد للمصري البورسعيدي، حيث نثق فيه وقدراته على لم شمل الفريق البورسعيدي".