ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مدرب أجنبي يقود المصري البورسعيدي خلال 72 ساعة.. ويونس مستمر في منصبه

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 01:23 ص
مدرب أجنبي يقود المصري البورسعيدي خلال 72 ساعة.. ويونس مستمر في منصبه
مصطفى يونس
طباعة
علاء خليف
 

أكد محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي أنه تم الاستقرار على اسناد القيادة الفنية للفريق لمدرب أجنبي سيتم التعاقد معه خلال ساعات.

 

وقال "الخولي" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " مجلس المصري في حالة انعقاد مستمر منذ الخسارة أمام حرس الحدود".

 

وأضاف: " تم الاستقرار على التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلفًا لميمي عبد الرازق، وسيتم حسم اسم المدرب الجديد خلال 72 ساعة".

 

وتابع:" مصطفي يونس يقود الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع المدرب الجديد".

 

وأتم: " مصطفى يونس سوف يستمر كمدير للكرة مع المدير الفني الجديد للمصري البورسعيدي، حيث نثق فيه وقدراته على لم شمل الفريق البورسعيدي".

 

المزيد عن: رياضة المصري المدرب الاجنبي اخبار لرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
القادسية
-
x
16:30
-
الرائد
النصر
-
x
18:40
-
الشباب
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/23/2018 2:30:01 AM