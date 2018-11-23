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خالد الدرندلي يكشف كواليس إقالة كارتيرون من تدريب الأهلي

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 01:16 ص
خالد الدرندلي يكشف كواليس إقالة كارتيرون من تدريب الأهلي
باتريس كارتيرون
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أحمد جمال وعلي نبوي
 

كشف خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، كواليس قرار مجلس الإدارة بإقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من منصبه كمدير فني للفريق الأول، والهولندي مايكل ليندمان مخطط الأحمال.

 

وقال الدرندلي في تصريحاته لقناة أون سبورت: "الكابتن محمود أجرى اتصالا هاتفيا بحميع أعضاء المجلس وتم الاتفاق على توجيه الشكر لكارتيرون وليندمان".

 

وأضاف "اجتمعت بكارتيرون في الفندق وأبلغته بقرار المجلس والمدرب تقبل الأمر وأكد لي بأن هذه هي كرة القدم".

 

وأضاف: "كارتيرون وجه الشكر لنا على الفترة التي قضاها معنا، وأكد بأنه تقبل الأمر لأنني أبلغته بها وجها لوجه، وليس من شخص أخر وأتمنى لكم التوفيق".

 

وأتم: "كذلك ليندمان تقبل الأمر وقال لي أنا رجل محترف وهو أمر متوقع".

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