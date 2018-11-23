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عاجل.. إقالة كارتيرون من تدريب الأهلي

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 12:38 ص
عاجل.. إقالة كارتيرون من تدريب الأهلي
باتريس كارتيرون
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علي نبوي
 

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إقالة المدير الفني للفريق الأول باتريس كارتيرون ومدرب الأحمال مايكل ليندمان.

 

كما قرر المجلس تكليف الكابتن سيد عبد الحفيظ قائما بأعمال مدير الكرة، وتكليف الكابتن محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لحين إتمام التعاقد مع مدير فني وطاقم جهاز جديد للفريق الأول.

 

وكان الأهلي ودع البطولة العربية للأندية أمام نظيره الوصل الإماراتي.

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