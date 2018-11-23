التضامن: برنامج تكافل وكرامة يخدم 2 مليون أسرة.. وليس لدينا شبهة فساد



وأشارت "القباج"، خلال اتصال هاتفي بنشرة الأخبار المذاعة عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، إلى أنه أصبح لدى الدولة قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة والقريبة من خط الفقر، لافتة إلى أنه يشترط أن تكون أطفال الأسرة التي تحصل على دعم البرنامج ملتحقة بالتعليم، ويتابعون حضورهم بالمدرسة.



ولفتت إلى أن آلية "الكوميسيون الطبي" والمنوط بها استخراج التقارير الطبية عن نسبة الإعاقة، أصبحت مميكنة بالكامل من ثم يصعب حدوث أي فساد في تسجيل نسبة الإعاقة.



قالت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج تكافل وكرامة والذي مر على تدشينه ثلاث سنوات، قدم الدعم لحوالي 2 مليون و230 ألف أسرة.