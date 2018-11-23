ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

التضامن: برنامج تكافل وكرامة يخدم 2 مليون أسرة.. وليس لدينا شبهة فساد

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:36 ص
التضامن: برنامج تكافل وكرامة يخدم 2 مليون أسرة.. وليس لدينا شبهة فساد
نيفين القباج
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قالت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج تكافل وكرامة والذي مر على تدشينه ثلاث سنوات، قدم الدعم لحوالي 2 مليون و230 ألف أسرة.

وأشارت "القباج"، خلال اتصال هاتفي بنشرة الأخبار المذاعة عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، إلى أنه أصبح لدى الدولة قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة والقريبة من خط الفقر، لافتة إلى أنه يشترط أن تكون أطفال الأسرة التي تحصل على دعم البرنامج ملتحقة بالتعليم، ويتابعون حضورهم بالمدرسة.

ولفتت إلى أن آلية "الكوميسيون الطبي" والمنوط بها استخراج التقارير الطبية عن نسبة الإعاقة، أصبحت مميكنة بالكامل من ثم يصعب حدوث أي فساد في تسجيل نسبة الإعاقة.
المزيد عن: نيفين القباج نائب وزيرة التضامن مصر كرامة توك شو تكافل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
القادسية
-
x
16:30
-
الرائد
النصر
-
x
18:40
-
الشباب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/23/2018 5:40:00 AM