"سامسونج مصر" تستعرض أحدث ابتكاراتها التكنولوجية في معرض"Cairo ICT "

تشارك سامسونج الكترونيكس مصر هذا العام بقوة في معرض Cairo ICT الذي يُقام في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر، و خلال المعرض ا تستعرض الشركة أحدث ابتكاراتها وحلولها التكنولوجية في جناحها الكبير بتصميمه الفريد.





وتقدم سامسونج مجموعة من المنتجات للمستهلكين والشركات، بما في ذلك تكنولوجيا الجيل الخامس 5G، وأحدث Knox أ، وحلول التشغيل الآلي للمنازل باعتبارها جزء من انترنت الاشياء، و الشاشات المقدمة للشركات ، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من أحدث منتجاتها ، مثل الهاتف الذكي الرائد من سامسونج ، Galaxy Note9 وتلفزيونات Q-LED الفريدة والرائدة في فئتها من سامسونج، والذي يقدم أفضل جودة للصورة على الإطلاق.





وتدعم خدمة الجيل الخامس تقنية جيجابايت، حيث تقوم بتحسين قدرة الهاتف بشكل كبير وتعزيز معدل سرعة الانترنت لاستيعاب الطلب المتزايد على الانترنت في المستقبل. وبهدف تلبية هذه الاحتياجات الفنية، قامت سامسونج في العديد من دول العالم بتطوير مجموعة متنوعة من التقنيات الرئيسية مثل نظام 6 Ghz ، وأنتينات عالية الأداء ، وأنظمة المدخلات والمخرجات المتعددة (Massive MIMO) ، وبنية مُطورة للشبكة. فالإمكانات المتاحة هائلة ولا حصر لها فعلى سبيل المثال: خدمات إنترنت الأشياء للمنازل الذكية، والرعاية الصحية، والسيارات المتصلة بالانترنت، وخدمات الوصول عن بعد ، ومشاهدة مقاطع الفيديو بجودة UHD كل ذلك بتجربة استثنائية.





أما Knox، نظام الأمان الذي تقدمه سامسونج لحماية الأجهزة المحمولة. فإن أمان هذه الأجهزة يضمن للمستخدمين الحرية في العمل أو حتى اللعب أينما وكيفما شاؤوا. إن منصة Samsung Knox مدمجة في الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء من سامسونج في مرحلة التصنيع، لذا سيحصل عليها المستخدم في اللحظة التي يحصل فيها على الجهاز ويبدأ في استخدامه. وتتكون منصة Knox من آليات دفاع وأمن تحمي من التدخل والبرامج الضارة، والمزيد من التهديدات.





وباعتبارها جزء من انترنت الأشياء، تستعرض سامسونج خلال المعرض أحدث أنظمة المنازل الذكية والتي تستخدم مزيج من تقنيات الأجهزة والسوفت وير التي تتيح للمستخدم إمكانية التحكم في الأجهزة داخل المنزل. توفر تقنية التشعيل الآلي - Home Automation لأصحاب المنازل الأمان والراحة وكفاءة استخدام الطاقة من خلال السماح لهم بالتحكم في الأجهزة الذكية من خلال تطبيق المنازل الذكية على هواتفهم الذكية من سامسونج. وتأتي "المكنسة الروبوت" (RVC) مثال رائع على أنظمة التشغيل الآلي للمنزل من سامسونج، فإن مكنسة سامسونج الروبوت POWERbot VR7000 لديها قوة شفط أكثر 40 مرة، كما أن لديها القدرة على تنظيف المساحات الكبيرة، واكتشاف العقبات والمرور من بينها بفضل خاصية FullView Sensor™ ، كما أن بإمكانها كنس المزيد من الغبار والأتربة المتجمعة بالقرب من حواف الجدران ، فهي مجهزة بفرشاة التنظيف الذاتي.





من ناحية أخرى تُمثل الشركات عبر جميع القطاعات محركًا للنمو الاقتصادي، لذلك تحرص سامسونج الكترونيكس على مساعدتها من خلال أحدث منتجاتها من الشاشات المُقدمة للشركات والتي تم استعرضها خلال المعرض هذا العام. وتتضمن هذه المنتجات شاشة LFD كبيرة الحجم بقياس 98 بوصة، حيث توفر شاشات العرض الرقمية الكبيرة من سامسونج جودة صورة احترافية مع نسبة تباين عالية وسلاسة الألوان مع أفضل أداء في فئتها. كما تدعم شركة سامسونج أيضًا قطاع الضيافة من خلال حلول الضيافة الذكية Smart Hospitality Solutions التي تقدمها، حيث تُقدم Hotel TV الذي يدعم خاصية الترفيه داخل الغرفة في الفندق و Automation Hub. وأخيرًا وليس آخرًا، تتفوق سامسونج في حلول الأعمال من خلال Samsung Flip ، وهو All-in-All Meeting Room ، شاشة تفاعلية تعزز الإنتاجية وتتيح امكانية التعاون الفعال. فمن خلال Samsung Flip ، يمكن أن تتم الاجتماعات في أي مكان وفي أي وقت.





كما تستعد سامسونج الكترونيكس للعب دور البطولة في تقديم الجرافيك الأكثر تطوراً في العالم من خلال "سينما المستقبلCinema of the Future-" بتقنية Cinema LED الجديدة التي تسمى "Onyx". وتأتي Samsung Onyx بجودة صورة LED رائعة ونسبة تباين استثنائية، وألوان سوداء حقيقية ، حيث تضمن Samsung Onyx للمستخدمين محتوى لم يسبق له مثيل من قبل. فالنسخة ثلاثية الأبعاد من Samsung Onyx تتميز بعمق عالٍ وعمق ثلاثي الأبعاد والذي يُعد الأفضل في فئتها. كذلك من خلال JBL Surround و HARMAN Professional ، يعمل Onyx SOUND على تقديم تجربة سمعية استثنائية. يمكن للمسرح العصري أن يصبح الآن أكبر وأفضل بفضل Samsung Onyx الذي يغني عن معدات العرض الضخمة واستبدالها بالمزيد من المقاعد وعرض المحتوى لعدد أكبر من الجمهور.



