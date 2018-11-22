"قرقاش": العلاقة السعودية الإماراتية تعززت بالثقة والعزيمة المشتركة

أكد وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن العلاقة السعودية الإماراتية تعززت بالثقة والعزيمة المشتركة.









وكتب "قرقاش"، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر": " العلاقة السعودية الإماراتية تعززت بالثقة والشفافية وبالإرادة والعزيمة المشتركة، وزيارة الأمير محمد بن سلمان لبلده الثاني بكل ما تحمله من محبة وتقدير واحترام مؤشر على البعد الاستراتيجي المهم لهذه العلاقة، أهلا بالشقيق والصديق والعضيد".





وأعرب " قرقاش"، عن سعادته باستقبال الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، خلال زيارته للإمارات.





حيث قال في تغريدة آخرى: "في المطار الرئاسي حاضرا المراسم الرسمية لإستقبال الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية في الإمارات بلده الثاني، أهلا وسهلا بمن يحمل فكره وعمله طموحاً واسعا شاسعا للسعودية الشقيقة، وأهلا وسهلا بالشقيق والصديق والعضيد".





ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات، مساء الخميس، في بداية جولة عربية، وكان ولي عهد أبو ظبي في استقبال ولي العهد السعودي لدى وصوله. وأكد الشيخ محمد بن زايد أن آفاقا واسعة من التعاون والشراكة الوثيقة تجمع بين الإمارات والسعودية.