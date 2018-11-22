في ذكري ميلاد محطم رقم "ميلا".. أسامواه جيان أسطورة البلاك ستارز وأصغر مسجل في تاريخ غانا





الكل يستعد لظهوره الدولي الأول وهو في السابعة عشر من عمره ليسجل هدفاً في شباك الصومال وينضم بعدها لقائمة غانا المشاركة في أوليمبياد أثينا 2004 ويأمل في التأهل للمونديال لولا تدخل فارق الأهداف عن إيطاليا في مجموعة ضمت باراجواي واليابان..





الفجر الرياضي يسرد مشوار أسامواه جيان مع المستديرة في ذكري مولده..









مونديال ألمانيا والهدف الأسرع في البطولة





البداية من التصفيات وتسجيله 4 مرات في 7 مشاركات مهدت لبزوغ نجم جديد من نجوم غانا ورغم خسارة اللقاء الأول أمام ايطاليا والتي تُوجت باللقب فيما بعد نجحت غانا في الفوز علي التشيك بهدفين دون مقابل وحمل أحدهما توقيعه بعد 68 ثانية فقط من بداية اللقاء.









بداية مع ليبرتي بروفيشنالز ومنه إلى ايطاليا والباقي تباعاً





عام 2003 كانت البداية لتكون وجهته بعدها هو الكالتشيو في العديد من الأندية وبعده الدوري الفرنسي حتي جاءت الخطوة الاهم في البريميرليج عبر بوابة سندرلاند مقابل 13 مليون جنيه إسترليني في عام 2010.









هل الهرب عادة دائمة له؟





انتقل رسميًا لنادي العين الإماراتي في سيتمبر 2011 مقابل 38 مليون درهم إماراتي مما يساوي 7.2 مليون يورو تقريبًا وبعدها أعلن قيصرة سبورت التركي ضمه لعقد يمتد لموسمين بالإضافة إلى موسم إضافي في حال اتفاق الطرفين على التجديد.





الابتعاد عن الاضواء.. فعلها قبلاً بقرار الاعتزال الدولي بعد تعثر مع منتخب بلاده في 18 فبراير 2012 بعد الخروج من الكان!









اللحظة الأبرز.. غانا تحرج الجميع في 2010





بطولة كأس العالم 2010 أبي جيان المنافسة فقط علي الصدارة فلم لا يقود منتخب بلاده الي ما هو أبعد من ذلك وتُتوج غانا بتحقيق الانجاز والوصول إلى دور الربع نهائي وتحطيم رقم الأسطوره الكاميرونية روجيه ميلا ليصبح أكثر لاعب أفريقي يسجل في كأس العالم.



