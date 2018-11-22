لأول مرة.. بطريرك السريان الكاثوليك يزور دمشق (صور)

رافق غبطةُ البطريرك يوسف العبسيّ، بطريرك أنطاكيّة وسائر المشرق والإسكندريّة وأورشليم للروم الملكييّن الكاثوليك، اليوم الخميس، غبطةَ البطريرك، يونان، بطريرك أنطاكيّة للسريان الكاثوليك، في زيارهِ رعوية رسميّة إلى دمشق، ليتفقد خلالها أهالي الشام، ويعمل على فرحهم والصلاة معهم والتي تعتبر الزيارة الاولى لغبطته، حيث استقبلة كوكبةٍ من كهنَةِ دمشقَ وفعالياتِها الكنسية والشعبية، ثُم أَضاءَ الجميع شموع مطرانية السريان الكاثوليك بِدِخولِهِم والصلاة فيها.





كان الجولةُ قد تضمنت عِدَة زياراتٍ ابتدأها بزيارةٍ لأخيهِ صاحب الغبطة البطريرك يوحنّا العاشر، بطريرك أنطاكيّة وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في طالِعِ الفضّةَ في الكنيسةِ المريميّة، وزياراتٍ لرئيسِ مجلسِ الشعب، و رئيس مجلس الوزراء، و وزير الأوقاف، ومفتي الجمهوريّة، و كان مِسكُ خِتامِها زيارةٌ إلى سيادةِ الرئيس الدكتور بشار الأسد، رئيس الجمهوريّةِ العربيّة السوريّة.





يذكر أن البطريرك يونان قد ترأس القُدّاسٍ الالهي بمُناسبَةِ اليوبيلِ الخمسين لكنيسةِ العذراء فاطيما في الغساني، بحضورِ صاحبِ القداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكيّة وسائر المشرق للسُريان الأرثوذكس والرئيس الأعلى للكنيسة السريانيّة في العالم .