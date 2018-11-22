ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار الذهب فى نهاية التعاملات اليوم الخميس 22/11/2018

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:15 م
أسعار الذهب فى نهاية التعاملات اليوم الخميس 22/11/2018
أرشيفية
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
استقرت أسعار الذهب فى نهاية التعاملات اليوم الخميس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 613 جنيهًا للجرام، مقابل 612 جنيهًا خلال تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام 18 نحو 525 جنيهًا، وسعر الذهب عيار 24 نحو 701 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 4904 جنيهات.

يذكر أنه ليس هناك سعر محدد لمصنعية الذهب، حسب تختلف من محل لآخر، وتختلف أيضا من ماركة لأخرى، ويقوم التاجر بتحديدها، ويتراوح سعرها ما بين 30 جنيه وحتى 60 جنيه للجرام، أما سعر جرام الذهب فيحدده السعر العالمي للأوقية، ويتم تحديده بشكل دوري ويتم تعميمه في السوق المصرية.

يتأثر سعر الذهب في السوق المصري بالسعر العالمي للمعدن النفيس في بورصات المعادن العالمية، ويتحكم في السعر العالمي له ارتفاع الطلب عليه أو انخفاضه، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار بسوق العملات العالمية بطريقة عكسية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ببورصات العملات لتراجع سعر الذهب، حيث يبيع المستثمرين حصص لهم في الذهب لشراء الدولار، مع توقعاتهم لارتفاعه، وفي حال تراجع سعر الدولار بسبب القرارات السياسية والاقتصادية الأمريكية يتجه المستثمرين لشراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا.
المزيد عن: سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
2
x
19:00
1
الداخلية
كأس زايد للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
1
x
17:30
1
الأهلي - مصر
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
4
x
13:45
0
أحد
الحزم
1
x
16:50
1
الفيحاء
الوحدة
1
x
17:20
0
الباطن
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/22/2018 9:30:03 PM