أسعار الذهب فى نهاية التعاملات اليوم الخميس 22/11/2018

استقرت أسعار الذهب فى نهاية التعاملات اليوم الخميس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 613 جنيهًا للجرام، مقابل 612 جنيهًا خلال تعاملات أمس.





وسجل سعر جرام 18 نحو 525 جنيهًا، وسعر الذهب عيار 24 نحو 701 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 4904 جنيهات.





يذكر أنه ليس هناك سعر محدد لمصنعية الذهب، حسب تختلف من محل لآخر، وتختلف أيضا من ماركة لأخرى، ويقوم التاجر بتحديدها، ويتراوح سعرها ما بين 30 جنيه وحتى 60 جنيه للجرام، أما سعر جرام الذهب فيحدده السعر العالمي للأوقية، ويتم تحديده بشكل دوري ويتم تعميمه في السوق المصرية.





يتأثر سعر الذهب في السوق المصري بالسعر العالمي للمعدن النفيس في بورصات المعادن العالمية، ويتحكم في السعر العالمي له ارتفاع الطلب عليه أو انخفاضه، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار بسوق العملات العالمية بطريقة عكسية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ببورصات العملات لتراجع سعر الذهب، حيث يبيع المستثمرين حصص لهم في الذهب لشراء الدولار، مع توقعاتهم لارتفاعه، وفي حال تراجع سعر الدولار بسبب القرارات السياسية والاقتصادية الأمريكية يتجه المستثمرين لشراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا.