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الجيش اليمني يعلن مقتل مسئول بوزارة داخلية الميليشيات الحوثية

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:08 م
الجيش اليمني يعلن مقتل مسئول بوزارة داخلية الميليشيات الحوثية
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وكالات
 

أعلن الجيش الوطني اليمني اليوم الخميس، عن مقتل قيادي في ميليشيات الحوثي بغارة جوية لطيران تحالف

 دعم الشرعية في وادي (آل بو جبارة) بمديرية كتاف شرق محافظة صعدة.


ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن مصدر عسكري، لم تسمه، القول إن القيادي هو ضيف

 محمد شريف، وكان يشغل منصب المدير المالي للميليشيات، في وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة الميليشيات

 في صنعاء.


وكان الجيش اليمني قد حرر - في وقت سابق - مواقع جديدة في مديرية رازح شمال محافظة صعدة.

المزيد عن: وزارة مقتل مسئول داخلية المليشيات الحوثية الجيش اليمني
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