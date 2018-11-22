جمهور الزمالك يُهاجم مدرب الداخلية بـ"زجاجات المياه" بعد رفعه للقميص الأحمر (صور وفيديو)

في واقعة مؤسفة قام علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية باستفزاز جماهير الزمالك خلال مباراة الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر للدوري المصري، وذلك بالتلويح بالقميص الأحمر في تجاه الجماهير البيضاء، وهو لون قميص الغريم التقليدي النادي الأهلي.





وجاء رد فعل جماهير الزمالك غاضبًا ضد استفزاز مدرب الداخلية لهم بالتلويح بالقميص الأحمر، وقامت الجماهير بقذف "عبد العال" بزجاجات المياه مما أدي لإصابته وسقوطه أرضًا، وقام بعض أفراد الجهاز المعاون بالاشتباك مع الجماهير وإلقاء الزجاجات عليهم، بعدها نشبت اشتباكات قوية بين لاعبي الفريقين داخل الملعب أنهتها صافرة الحكم.









وفاز الزمالك على الداخلية بنتيجة 2-1 ليعزز صدارته لترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة.



