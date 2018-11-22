سعر الدولار الأن بالبنوك العامة والخاصة اليوم الخميس
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:50 مالفجر الاقتصادي
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، ليسجل في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.
وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.
وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.
ووصل سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
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