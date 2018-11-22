ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ليبيا: المفتي الإخواني المعزول يهاجم مجلس الأمن

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:35 م
ليبيا: المفتي الإخواني المعزول يهاجم مجلس الأمن
مفتي ليبيا المعزول
طباعة
وكالات
 
أبدى مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني، مجلس الأمن وقراره بوضع صلاح بادي على قائمة العقوبات الدولية، معتبراً أن بادي "أحد قادة ثوار ليبيا المخلصين".



واعتبر الغرياني القيادي البارز في تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، وعضو اتحاد علماء التنظيم الدولي للإخوان الإرهابي، في برنامج تلفزيوني نقل مضمونه موقع "المرصد" الليبي، أن "قرارات مجلس الأمن تسيطر عليها 5 دول مستكبرة في الأرض" متهماً مجلس الأمن، "بالاستعلاء والاستكبار وقهر الشعوب".



وجاء تهجم الغرياني بعد أسبوع من إدراج مجلس الأمن ثم الولايات المتحدة على قوائم العقوبات، أحد المؤسسين لميليشيات فجر ليبيا، صلاح باديوقائد ميليشيا مصراتة، المسؤول عن عشرات العمليات الإرهابية ضد مدنيين، وعسكريين، إلى جانب عرقلته جهود المصالحة بين الفرقاء الليبين، وخاصةً هجماته المسلحة الدموية على العاصمة الليبية طرابلس منذ 2014، بعد سقوط البرلمان السابق الذي كان يُهيمن عليه تنظيم الإخوان الإرهابي.
المزيد عن: يهاجم مفتي ليبيا المعزول مجلس الأمن الصادق الغرياني
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
1
x
19:00
1
الداخلية
كأس زايد للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
1
x
17:30
1
الأهلي - مصر
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
4
x
13:45
0
أحد
الحزم
1
x
16:50
1
الفيحاء
الوحدة
1
x
17:20
0
الباطن
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/22/2018 8:00:02 PM