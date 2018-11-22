ليبيا: المفتي الإخواني المعزول يهاجم مجلس الأمن

أبدى مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني، مجلس الأمن وقراره بوضع صلاح بادي على قائمة العقوبات الدولية، معتبراً أن بادي "أحد قادة ثوار ليبيا المخلصين".

واعتبر الغرياني القيادي البارز في تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، وعضو اتحاد علماء التنظيم الدولي للإخوان الإرهابي، في برنامج تلفزيوني نقل مضمونه موقع "المرصد" الليبي، أن "قرارات مجلس الأمن تسيطر عليها 5 دول مستكبرة في الأرض" متهماً مجلس الأمن، "بالاستعلاء والاستكبار وقهر الشعوب".





وجاء تهجم الغرياني بعد أسبوع من إدراج مجلس الأمن ثم الولايات المتحدة على قوائم العقوبات، أحد المؤسسين لميليشيات فجر ليبيا، صلاح باديوقائد ميليشيا مصراتة، المسؤول عن عشرات العمليات الإرهابية ضد مدنيين، وعسكريين، إلى جانب عرقلته جهود المصالحة بين الفرقاء الليبين، وخاصةً هجماته المسلحة الدموية على العاصمة الليبية طرابلس منذ 2014، بعد سقوط البرلمان السابق الذي كان يُهيمن عليه تنظيم الإخوان الإرهابي.