قرار عاجل من محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن "مبارك" وأسرته

أعلنت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الخميس، تأييدها لقرار مجلس الإتحاد الأوروبى باستمرار تجميد أموال أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك.





وكان مجلس الاتحاد الأوروبى اتخذ قرار تجميد أموال أسرة مبارك فى مارس 2011 وتم تمديد القرار خلال السنوات التالية، وجمدت سويسرا أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسرى (529 مليون يورو) منذ العام 2011.







