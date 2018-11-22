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مخرج "لعزيزة" يكشف كواليس الفيلم في ندوته بالقاهرة السينمائي (صور)

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:01 م
مخرج لعزيزة يكشف كواليس الفيلم في ندوته بالقاهرة السينمائي (صور)
صورة أرشيفية
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ساره إبراهيم يارا احمد - تصوير: عبدالحافظ حمدي
 

انتهت منذ قليل، ندوة الفيلم المغربي "لعزيزة" المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، ضمن فعاليات الدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور المؤلف والمخرج محسن البصري.

 

وأكد المخرج محسن البصري، أنه قصد إظهار حب الأم خلال أحداث الفيلم، وأضاف أنه اعتمد على إظهار البطلة بدون مكياج طوال الفيلم، مؤكداً أن "عزيزة" قامت برحلة وكان من الطبيعي ألا تفكر في وضع مكياج، وأشار إلى صناعة الفيلم بميزانية ضعيفة، لذلك اختار التصوير في عدد أماكن محدود في المغرب.

 

"لعزيزة" من بطولة فاطمة الزهراء بن ناصر، عمر لطفي، رشيد الوالي، زمريا عطيفي، سيف الدين بيركوات، وإنتاج أسماء غرايميش ومحسن البصري، وتدور أحداث الفيلم عن زوج يترك زوجته بدون أسباب وهي حامل في شهرها السابع، لتلد في منزل شقيقها وتعيش فيه مع ابنها إحسان، بعد عدة سنوات، وعندما يحين موعد التحاق إحسان بالمدرسة، يبدي والد إحسان رغبة في استعادته.

مخرج "لعزيزة" يكشف كواليس الفيلم في ندوته بالقاهرة السينمائي (صور)
مخرج "لعزيزة" يكشف كواليس الفيلم في ندوته بالقاهرة السينمائي (صور)
مخرج "لعزيزة" يكشف كواليس الفيلم في ندوته بالقاهرة السينمائي (صور)
مخرج "لعزيزة" يكشف كواليس الفيلم في ندوته بالقاهرة السينمائي (صور)
مخرج "لعزيزة" يكشف كواليس الفيلم في ندوته بالقاهرة السينمائي (صور)
مخرج "لعزيزة" يكشف كواليس الفيلم في ندوته بالقاهرة السينمائي (صور)
مخرج "لعزيزة" يكشف كواليس الفيلم في ندوته بالقاهرة السينمائي (صور)
مخرج "لعزيزة" يكشف كواليس الفيلم في ندوته بالقاهرة السينمائي (صور)
مخرج "لعزيزة" يكشف كواليس الفيلم في ندوته بالقاهرة السينمائي (صور)
مخرج "لعزيزة" يكشف كواليس الفيلم في ندوته بالقاهرة السينمائي (صور)
مخرج "لعزيزة" يكشف كواليس الفيلم في ندوته بالقاهرة السينمائي (صور)
مخرج "لعزيزة" يكشف كواليس الفيلم في ندوته بالقاهرة السينمائي (صور)
مخرج "لعزيزة" يكشف كواليس الفيلم في ندوته بالقاهرة السينمائي (صور)
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