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على عبدالخالق يكشف سبب رفض عادل إمام تجسيد دور رأفت الهجان (فيديو)

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:53 م
على عبدالخالق يكشف سبب رفض عادل إمام تجسيد دور رأفت الهجان (فيديو)
عادل إمام
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الفجر الفني
 

كشف المخرج الكبير على عبد الخالق، سبب رفض الفنان عادل إمام تجسيد دور رأفت الهجان.

 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، منتج الفيلم سعد شنب، عندما شاهد حلقة من قصة "بئر الخيانة" كانت تنشر فى الصحف، ذهب إلى المخابرات وطلب الحلقات لإعداد المسلسل، موضحاً أنه تم ترشيح محمود عبد العزيز للعمل ولكنه رفض بسبب انشغاله بمسلسل "رأفت الهجان".

 

وأشار "عبد الخالق"، إلى أن المخابرات رشحت الفنان عادل إمام لمسلسل رأفت الهجان، بعد أن تم عرضه على الفنان محمود عبد العزيز، لافتاً إلى أن الفنان عادل إمام كشف له سبب رفضه المسلسل، وهو موت البطل فى الحلقة الأولى، وعرض أحداث المسلسل بالعكس، بأنه لا يستطيع النوم بسبب صعوبة اتخاذه القرار.

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