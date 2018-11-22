"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة لتثبيت عمال ورش كوم أبو راضي في بني سويف
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:08 مإسلام شعراوي
تقدم النائب بدوى النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن تقنين أوضاع العمالة الموسمية بنظام الــ 55 يوما بالتثبيت على درجات دائمة، بورش عربات كوم أبوراضي، بمركز الواسطى، بمحافظة بني سويف، التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بوزارة النقل، وتصحيح الشكل التعاقدي لهم والموجودين على رأس العمل أكثر من ثلاث سنوات.
وأكد "النويشى" بأن أغلب العاملين بورش عربات كوم أبوراضي كبار سن ويخرجون على المعاش، وهؤلاء العاملين بنظام العمالة الموسمية يشاركون في العملية الإنتاجية بنسبة 100 %، وتحدث لهم إصابات أثناء العمل ويتم علاجهم على حسابهم الشخصي، ولا يحصلون على أي حوافز أو بدلات أو علاوات أو منح، مُطالبًا الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بسرعة إنهاء معاناتهم وتثبيتهم على درجات دائمة، حتى يتمكنوا من استقرار أوضاعهم الوظيفية.
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