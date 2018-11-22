ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة لتثبيت عمال ورش كوم أبو راضي في بني سويف

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:08 م
برلماني يتقدم بطلب إحاطة لتثبيت عمال ورش كوم أبو راضي في بني سويف
طباعة
إسلام شعراوي
 
تقدم النائب بدوى النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن تقنين أوضاع العمالة الموسمية بنظام الــ 55 يوما بالتثبيت على درجات دائمة، بورش عربات كوم أبوراضي، بمركز الواسطى، بمحافظة بني سويف، التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بوزارة النقل، وتصحيح الشكل التعاقدي لهم والموجودين على رأس العمل أكثر من ثلاث سنوات.

وأكد "النويشى" بأن أغلب العاملين بورش عربات كوم أبوراضي كبار سن ويخرجون على المعاش، وهؤلاء العاملين بنظام العمالة الموسمية يشاركون في العملية الإنتاجية بنسبة 100 %، وتحدث لهم إصابات أثناء العمل ويتم علاجهم على حسابهم الشخصي، ولا يحصلون على أي حوافز أو بدلات أو علاوات أو منح، مُطالبًا الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بسرعة إنهاء معاناتهم وتثبيتهم على درجات دائمة، حتى يتمكنوا من استقرار أوضاعهم الوظيفية.
المزيد عن: وزير مالية معيط البرلمان أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
الداخلية
كأس زايد للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
x
17:30
الأهلي - مصر
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
0
x
13:45
0
أحد
الحزم
x
16:50
الفيحاء
الوحدة
x
17:20
الباطن
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/22/2018 4:40:08 PM