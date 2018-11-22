"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة لتثبيت عمال ورش كوم أبو راضي في بني سويف

تقدم النائب بدوى النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن تقنين أوضاع العمالة الموسمية بنظام الــ 55 يوما بالتثبيت على درجات دائمة، بورش عربات كوم أبوراضي، بمركز الواسطى، بمحافظة بني سويف، التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بوزارة النقل، وتصحيح الشكل التعاقدي لهم والموجودين على رأس العمل أكثر من ثلاث سنوات.



