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شاهد الظهور الأول للمدرب البلجيكي الجديد في مران الطلائع

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:07 م
شاهد الظهور الأول للمدرب البلجيكي الجديد في مران الطلائع
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علي نبوي
 

ظهر البلجيكى لوك إيميل، المدير الفنى الجديد لطلائع الجيش، بصحبة جهازه المعاون فى مقر النادى منذ قليل.


وعقد المدرب البلجيكي اجتماعاً مع العميد أحمد المهدي مدير الكرة بالفريق واللاعبين، وذلك في جلسة تعارف قبل انطلاق المران استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.


وكان المدرب البلجكي قد عين على رأس القيادة الفنية لطلائع الجيش خلفا لمحمد حلمي الذي اعتذر عن الاستمرار في مهمته عقب التعادل أمس أمام بتروجت بثلاثة أهداف لكل فريق في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

شاهد الظهور الأول للمدرب البلجيكي الجديد في مران الطلائع
شاهد الظهور الأول للمدرب البلجيكي الجديد في مران الطلائع
المزيد عن: محمد حلمي كورة طلائع الجيش رياضة المدرب البلجيكي الدوري أخبار الدوري
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