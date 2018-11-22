محمد فؤاد: تلقيت دعوة للمشاركة في عمومية البيطريين وأساند مطالبهم

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إنه تلقى دعوة للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة للأطباء البيطريين والتي من المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل 23 نوفمبر 2018.





وسوف تنعقد الجمعية العمومية الطارئة للأطباء البيطريين بناء على قانون إنشاء النقابة رقم 48 لسنة 1996، واللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970، ووفقا لقرار مجلس النقابة المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2018، وذلك لمناقشة مشاكل الدولة المتعلقة بالطب البيطري والطبيب البيطري، ولسد العجز من الأطباء البيطريين وتوفيق أوضاع الأطباء البيطريين المتعاقدين بعد 30 إبريل 2012، بالإضافة الي المطالبة بنقل الأطباء البيطريين العاملين بالصناديق الخاصة علي الموازنة العامة للدولة.





وصرح "فؤاد"، أن مشاركته في الجمعية العمومية جائت بناء على دعوة الأطباء البيطريين لحضور الجمعية العمومية الطارئة لعرض الأزمات التي تواجه الطب البيطري في مصر خاصة أنهم خط الدفاع الأول عن صحة المجتمع، ولإعلان دعمهم لمشروع قانون نقل المعينين علي الصناديق الخاصة الي الموازنة العامة للدولة الذي تقدمت به خلال دور الإنعقاد الماضي لإنهاء معاناة مئات الآلاف من المعينين علي الصناديق الخاصة.





وأكد فؤاد، أن المعينين على الصناديق الخاصة يواجهون صعوبات في استقرار حياتهم نظرا لتأخر رواتبهم لمدة تصل في الكثير من الأحيان الي 6 اشهر، بالإضافة الي عدم مساواتهم مع أقرانهم في العمل في العديد من الميزات التي يحصل عليها المعينين علي قوة الموازنة العامة للدولة وهو ما يعد نوع من أنواع عدم المساواة.



