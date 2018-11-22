"تحسين ترتيب مصر في مستوى جودة التعليم" الأبرز.. 5 مكاسب من تطبيق منظومة التعليم الجديدة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن خطة تطوير التعليم قائمة على تطوير النظام القائم والانتقال الجذري لنظام تعليمي جديد تحت عنوان "خطة بناء الإنسان المصري".

وشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر تحمل الدولة تكلفة توفير جهاز "تابلت" لكل طالب، وأن الرئيس وجه بالتفاوض مع البنك الدولي لرفع قيمة القرض من 500 مليون دولار إلى مليار دولار لتنمية قطاع التعليم.

وترصد "الفجر"، أبرز 5 فوائد لتطبيق منظومة التعليم الجديدة في السطور القادمة.

* منظومة التعليم تهدف لإتقان اللغة العربية اتقانًا كاملًا حفاظًا على الهوية المصرية.

* منظومة التعليم الجديدة تهدف القضاء على الدروس الخصوصية.

* منظومة التعليم تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية.

* القضاء على عملية تسريب الامتحانات.

*تحسين ترتيب مصر في مستوى جودة التعليم لتصبح في الـ 20 مرتبة الأولى.

أبرز ملامح قانون التعليم الجديد

1- ويطبق النظام التعليم الحديث، على رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والأول الثانوي ، والهدف منه إلغاء الحفظ والتلقين والإجابات النموذجية، والاعتماد على الفهم والتحليل والبحث والابتكار، بشكل يجعل من الطالب "مفكر وباحث"، ويجعل من المعلم "موجه ومساعد وناصح لهذا الباحث"، وليس يقلن الدرس فقط.

2ـ الامتحانات في الثانوية العامة تراكمية على مدار 3 سنوات، كما يخوض الطالب فيها 12 امتحان على مدار الـ" 3 سنوات.

3ـ يتم اختيار 6 امتحانات للطلاب وتقييمه عليهم، و الامتحان سيكون على مستوى المدرسة وتلغى فكرة الامتحان القومي للثانوية العامة.

4ـ المعلم لن يضع أسئلة الامتحان، ويتم وضع بنوك للأسئلة يشارك فيها الخبراء والمعلمين أيضا.

5- تخصيص حافز للمعلمين الذين يشاركون في وضع أسئلة بنوك الأسئلة، والنظام الجديد يطبق على طلاب المدارس الحكومية والخاصة.

6- مجموع الدرجات فى الثانوية العامة سيكون من 410 درجة ويدخل به الجامعة.

7- المعلم سوف يقوم بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيا.

8- الطالب الذى يتجاوز نسبة الغياب يحرم من الامتحان.

9- الإبقاء على شعب العلمي والأدبي في النظام القائم المطور.

10- في النظام الجديد بعد 12 عاما سوف يختلف الأمر ويلغى العلمى والأدبى ويكون للطالب اختيارات أخرى.

11- التركيز على اللغة العربية والدراسة فى المرحلة الابتدائية بالنسبة لمادتى العلوم والرياضيات بالعربى ويبدأ تدريسها بالإنجليزية من المرحلة الإعدادية.

12- اللغة الإنجليزية ستدرس بدءًا من KG1، وستقدم بشكل جديد تمامًا، فلن يضطر الطالب لحفظ الكلمات والقواعد، بينما سيشاهد أفلامًا ويسمع الكلمات من أهل اللغة الأصليين، ويكتبها، ويمارس الأنشطة بها، كما سيدرس مصطلحات علمية ورياضية تساعده على فهم مادتي العلوم والرياضيات حينما ينتقل لدراستهما باللغة الإنجليزية في المرحلة الإعدادية، كما أن الطالب سيدرس محتوى مشابها لمحتوى الباقة باللغة الإنجليزية: "يعني الأنشطة اللي هيدرسها بالعربي هيكررها تاني بالإنجليزي في حصة الإنجليزي".

13- التغيير بالنظام الجديد شامل، من حيث المناهج، أساليب التقييم، طريقة جلوس الطلاب داخل الفصول، طريقة شرح المعلمين داخل الفصول.