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نيسان تعزل غصن من رئاسة مجلس إدارتها

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 02:45 م
نيسان تعزل غصن من رئاسة مجلس إدارتها
رئيس نيسان
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وكالات
 

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الخميس، أن "مجلس إدارة شركة نيسان لصناعة السيارات قرر عزل، كارلوس غصن، من رئاسة المجلس".

 

وكان ممثلو الادعاء في طوكيو قد أمروا باعتقال رئيس الشركة، 64 عاماً يوم الإثنين، الماضي بدعوى أنه أبلغ عن قيمة أقل لراتبه بمقدار 5  مليارات ين ما يعادل 44 مليون دولار على مدى خمس 5 سنوات من عام 2011.

 

وقد قرر مجلس إدارة نيسان أيضاً "عزل مدير التمثيل، جريج كيلي".

 

وخلص تحقيق داخلي أجرته ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان إلى أن غصن تلاعب في حزمة المدفوعات التي يتلقاها لسنوات.

 

وفضلاً عن كونه رئيساً لشركة نيسان، يشغل غصن، أيضاً منصب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، لشركة رينو الفرنسية، ورئيس شركة ميتسوبيشي موتورز.

 

كما أنه يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، لتحالف رينو، نيسان، ميتسوبيشي موتورز، الاستراتيجي.

المزيد عن: شركة نيسان رئيس نيسان اليابان المعزول كارلوس غصن
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