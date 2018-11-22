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المصري يدرس تعيين مصطفى يونس مديرا فنيا مؤقتا

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 02:17 م
المصري يدرس تعيين مصطفى يونس مديرا فنيا مؤقتا
مصطفى يونس
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عمرو مصطفى
 

يدرس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية إسناد مباراة الفريق القادمة أمام الإنتاج الحربي إلى مصطفى يونس مدير الكرة.


ويواجه المصري نظيره الإنتاج الحربي يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة عشر ببطولة الدوري الممتاز.


ويسود اتجاه قوي لدى المجلس بإسناد مهمة إدارة المباراة فنياً إلى مصطفى يونس مدير الكرة بالجهاز الفني في مواجهة الإنتاج الحربي بعد رحيل ميمي عبد الرازق.

 

وكان المصري قد أقال ميمي عبد الرازق المدير الفني بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

 

وخسر المصري من حرس الحدود أمس الأربعاء بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة عشر بالدوري الممتاز.

المزيد عن: مصطفى يونس المصري البورسعيدي الدوري المصري اخبار الرياضة اليوم
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