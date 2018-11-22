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"الإسكان": المشروعات القومية وفرت 3 ملايين فرصة عمل على مدار 4 سنوات

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 02:14 م
الإسكان: المشروعات القومية وفرت 3 ملايين فرصة عمل على مدار 4 سنوات
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هدى عبدالرازق
 

قال المستشار هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن المشروعات القومية التي تم إنشاؤها على مدار الأربع سنوات الماضية وفرت حوالي 3 ملايين فرصة عمل.

 

وأشار "يونس"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الدولة تدعم محدودي الدخل بشكل كامل، مضيفًا أن المواطنين الذين تم نقلهم من العشوائيات إلى المدن الجديدة لم يدفعوا مليمًا، وهذا حقهم على الدولة.

 

ولفت، إلى أن الدولة تحصل على عائد المشروعات السكنية المخصصة للقادرين لدعم محدودي الدخل.


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