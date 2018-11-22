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"المصريين الأحرار" يهنئ لبنان بعيد الاستقلال

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 02:12 م
المصريين الأحرار يهنئ لبنان بعيد الاستقلال
الدكتور عصام خليل
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إسلام شعراوي
 
هنأ حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، لبنان بالذكرى الخامسة والسبعون لعيد الاستقلال.

وأعرب حسام رأفت، رئيس لجنة الشئون العربية بالحزب، عن خالص التهنئة للبنان رئيسًا وقيادة وشعبا، موجها التهنئة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون بعيد الاستقلال.

كما وجه الحزب برقيات تهنئة إلى السفير علي الحلبي السفير اللبناني في جمهورية مصر العربية، عبَّر خلالها عن خالص التهنئة بمناسبة عيد الاستقلال.

وأكد المصريين الأحرار فى برقيته، عمق أواصر الأخوة والمحبة بين مصر ولبنان، وكذلك العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وترسيخ أوجه التعاون في كافة المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين وللأمة العربية.
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