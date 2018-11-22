نقيب الصيادلة: تشييع جثمان الشهيد أحمد طه غدا

اجتمع، منذ قليل، الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، رئيس اتحاد الصيادلة العرب، مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، وتم مناقشة كافة الشئون المتعلقة بحقوق الشهيد الدكتور أحمد طه، وعقد بروتوكول تعاون مع الوزارة لحصر أسماء وعناوين الصيادلة العاملين بالخارج للتواصل معهم، بالإضافة إلى التوعية بالأدوية الممنوعة داخل الدول أو ممنوع اصطحابها خارج جمهورية مصر العربية.

وقال نقيب عام الصيادلة، إنه سيتم الصلاة على جثمان الشهيد بالسعودية، مساء اليوم، ثم العودة إلى مصر، ومن المنتظر أن يتم الصلاة على الجثمان وتشييع الجنازة غدًا الجمعة.

وأضاف، أنه تم إصدار تعليمات لجميع النقابات الفرعية لترقب ميعاد وصول الجثمان الشهيد الدكتور أحمد طه، وتم تجهيز أتوبيسات لنقل الجثمان وتشييع جنازة الفقيد، وتقديم واجب العزاء لأسرته تأكيدًا على تضامن جموع الصيادلة.