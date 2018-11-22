منال الشلقاني تفوز بعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد البحر المتوسط للجمباز

حقق الاتحاد المصرى للجمباز إنجازا جديدا للرياضة المصرية، بالفوز بمقعد فى انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد دول البحر المتوسط للدوره الثانية.





وحصلت منال الشلقانى الحكم الدولى الحالى وعضو مجلس إدارة الاتحادين المصرى والمتوسطة السابقة على أعلى الأصوات بالحصول على 16 صوتا من اصل 18 صوتا مثلوا 18 دولة شاركت فى الانتخابات التى جرت صباح اليوم الخميس بمدينة إسطنبول التركية، ومثل الاتحاد المصرى فى الجمعية العمومية الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز .





ومن جانبه أكد الدكتور ايهاب امين، أن فوز منال بمقعد فى المكتب التنفيذى إنجاز سعى مجلس إدارة الاتحاد إلى تحقيقه والاحتفاظ به، مشيرا إلى أنه قام بتحركات كبيرة وواسعة خلال الفترة الماضية بالتواصل مع رؤساء اتحادات الجمباز فى دول البحر المتوسط لنيل ثقتهم فى منح أصواتهم لصالح ممثلة مصر فى الانتخابات، وقد تكللت مجهوداته بالنجاح، والتى بدأها قبل انطلاق دورة العاب البحر المتوسط التى استضافتها العاصمة الاسبانية تراجوانا يونيو الماضى بالحديث مع ممثلى الدول عن قرب، وقد أكدت المؤشرات أن مقعد مصر فى البحر المتوسط محجوز للبطلة منال الشلقانى .





من جانبها قالت منال الشلقانى أن المجهودات التى قام بها الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصرى للجمباز كانت من الأسباب الأساسية والقوية للفوز بالمنصب ، فضلا عن الدعم والمساندة المستمرة التى تلقتها من المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ونائب رئيس اتحاد العاب البحر المتوسط، والتى كانت من أهم الركائز التى تجعلتها تفوز بالمقعد، مؤكدة أنها سوف تبذل قصارى جهدها لتطوير اللعبة على كافة المستويات المحلية والمتوسطة والدولية .