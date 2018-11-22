كورال "حياة جديدة" يبهرون حاضري منتدى "بداية مش نهاية" بأغاني وطنية
أبهر كورال "حياة جديدة" الذي يتكون من أطفال الغارمات جمهور الحضور لمنتدى "بداية مش نهاية"، بعد أن أدوا 5 أغنيات بين الوطنية "فيها حاجة حلوة" وأغاني للأم، وأغنية بعنوان "بحبك يا ماما نوال" مهداة لرئيس جمعية رعاية أطفال السجينات وقامت نيللي كريم بتصويرهم وظهورهم لايف.
وقدم كورال الأطفال فقرة غنائية استمرت لأكثر من 15 دقيقة، تفاعل معها حضور المنتدى بالتصفيق، كما حرصت الكاتبة الصحفية نوال مصطفى والنجمة نيللي كريم على التقاط صورة معهم، لتشجيعهم على الاستمرار في هذا النشاط.
يذكر أن أعمال المنتدى الختامي لمشروع "حياة جديدة" الذي تقيمه "جمعية رعاية أطفال السجينات"، قد انطلقت صباح اليوم الخميس 22 نوفمبر، برعاية وحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، لعرض 500 قصة نجاح للغارمات وأطفالهن في مجال التمكين الاقتصادي ودمج الفئات المهمشة والفقيرة، بالشراكة بين الجمعية ومؤسسة دروسوس، يحضر المنتدى نقيب المحامين سامح عاشور، ومن الفنانين نيللي كريم وإلهام شاهين والعديد من البرلمانيين ومؤسسات المجتمع المدني.
ويعرض المنتدى نتائج مشروع «حياة جديدة»، بين التمكين الاقتصادي للسجينات الفقيرات داخل سجن القناطر للنساء وخارجه، والتأهيل النفسي لهن وللأطفال، بالإضافة إلى إعادة دمج الأطفال في المجتمع عن طريق الأنشطة الترفيهية والإعلامية.