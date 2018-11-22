كورال "حياة جديدة" يبهرون حاضري منتدى "بداية مش نهاية" بأغاني وطنية

أبهر كورال "حياة جديدة" الذي يتكون من أطفال الغارمات جمهور الحضور لمنتدى "بداية مش نهاية"، بعد أن أدوا 5 أغنيات بين الوطنية "فيها حاجة حلوة" وأغاني للأم، وأغنية بعنوان "بحبك يا ماما نوال" مهداة لرئيس جمعية رعاية أطفال السجينات وقامت نيللي كريم بتصويرهم وظهورهم لايف.





وقدم كورال الأطفال فقرة غنائية استمرت لأكثر من 15 دقيقة، تفاعل معها حضور المنتدى بالتصفيق، كما حرصت الكاتبة الصحفية نوال مصطفى والنجمة نيللي كريم على التقاط صورة معهم، لتشجيعهم على الاستمرار في هذا النشاط.



