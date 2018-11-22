نقيب الأطباء بكفر الشيخ يناشد المحافظ بالعدول عن قراره بإغلاق مستشفى خاص

قال الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء بكفر الشيخ، إن النقابة ناشدت الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بمراجعة قرار إغلاق مستشفى خاص بمدينة دسوق، والعدول عنه بصورة عاجلة، وترك الأمر للقضاء العادل ليقول كلمته النافذة على الجميع، مضيفًا أن الأطباء تقف ضد الإهمال الطبي وتحاسب أي طبيب يعرض حياة مريض للخطر، وهذا دور رئيسي لها.

وأضاف نقيب أطباء كفر الشيخ، في رسالة نشرها على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه في الآونة الأخيرة تصاعدت حملة من نقابة الأطباء بكفر الشيخ، بمناشدة جميع أطباء المحافظة بضرورة ترخيص أي منشأة طبية بالتوازي مع الحملة التي أطلقها محافظ كفر الشيخ وبالتعاون مع العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية، كما ناشدت جميع اطباءها بضرورة الالتزام بعدم إجراء أي تدخل طبي في مكان غير مجهز وغير مرخص حتى لا تعرض حياة المريض للخطر

وتابع، أن الأمر المحير والمربك أن تقوم الجهات التنفيذية بإصدار قرار إغلاق لمنشأة طبية مرخصة ومجهزة لخدمة قطاع عريض من المرضى وبها العشرات من العاملين لمجرد حدوث مشكلة لمريض، وأن الجهات التنفيذية بهذا القرار تضع نقابة الأطباء في موقف حرج وتضعفها وتفقدها مصدقايتها أمام أطباءها.

وأوضح "أبو سمرة"، أن قرار إغلاق مستشفى خاص يؤدي خدمة متميزة وكاملة لقطاع عريض من المرضى ليس فقط ظلم المستشفي وإداراته والعاملين به ولكنه أيضا ظلم للعشرات من المرضى الباحثين عن مكان يتداوون به بعيدا عن مستشفيات وزارة الصحة وروتينها وقلة إمكانياتها، وهذا القرار غير المبرر أربك نقابة الأطباء ووضعها في موقف ضعف أمام أطباءها وأفقدها مصدقايتها لدى الأطباء وهذا نذير خطر على المرضي.

واختتم بالقول إن نقابة الأطباء تبعث رسالة إلى المحافظ صاحب قرار إغلاق المستشفى، ونحن شركاء في ضرورة التزام الأطباء وانضباطها وعدم تعريض حياة أي مريض للخطر.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد أغلق وتشميع مستشفى خاص واتخاذ الإجراءات القانونية، لحين الانتهاء من التحقيقات التي تتم بمعرفة النيابة العامة واللجنة الفنية المشكلة من مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، بالإضافة إلى تحويل الأطباء المسؤولين عن حالة الوفاة إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة للأطباء، مع استمرار عمل باقي أقسام المستشفى لكونها مستشفى مرخص من وزارة الصحة بعد وفاة مريضة.