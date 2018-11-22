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التحالف الدولي يقصف أهدافا لداعش غربي العراق

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:24 ص
التحالف الدولي يقصف أهدافا لداعش غربي العراق
قصف أهداف لداعش
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وكالات
 

صرح قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي، اليوم الخميس، بأن طيران التحالف الدولي قصف أهدافاً لتنظيم داعش في قضاء الرطبة التابعة لمحافظة الأنبار، أقصى غربي العراق.

 

وقال الفلاحي، في تصريح صحافي، إنه "بناء على معلومات دقيقة ومتابعة من قوات التحالف الدولي، وتقييم الأهداف المهمة، تم تنفيذ ست ضربات جوية من قبل طيران التحالف الدولي هي عبارة عن ملاجئ ومخازن للعتاد تعود إلى عصابات داعش الإرهابية جنوبي الخط الدولي السريع لقضاء الرطبة".

 

من جانب آخر، ذكر المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، العميد يحيى رسول، أن القوات العراقية تنتشر حالياً في مناطق التماس أقصى غربي العراق.

 

وقال رسول ، في تصريحات صحفية، إن الحدود العراقية مؤمنة وهناك انتشار واسع للقوات العراقية على الشريط الحدودي مع سوريا، وإن تنظيم داعش محاصر في المناطق الصحراوية.

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