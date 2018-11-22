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نشرة مرور "الفجر": كثافات مرتفعة بمعظم الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:05 ص
نشرة مرور الفجر: كثافات مرتفعة بمعظم الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة
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كريم المنجي
 

شهدت معظم الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الخميس، ازدحاما وكثافات مرورية، وذلك وسط انتشار الخدمات المرورية لتسيير حركة سير السيارات، ورفع أي معوقات، لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

 

وظهرت كثافات مرورية قبل دوران كوبري الأباجية من طريق الأوتوستراد بسبب تصادم 3 سيارات، كما تسبب كسر ماسورة مياه بظهور كثافات مرورية أمام قسم شرطة مصر القديمة، كما شهد الطريق الدائري عند منزل مصر الجديدة كثافات مرورية بسبب انقلاب سيارة نقل بها حمولة.

 

وظهرت كثافات مرورية بطريق صلاح سالم، خاصة في منطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة.

 

وتباطأت حركة السيارات أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان اتجاه المعادي، وظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم، وأيضا بعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة.

 

وفي محافظة الجيزة انتظمت حركة السيارات من إشارة ميدان جهينة وحتى مطلع المحور، حتى ظهرت الكثافات قبل مطلع الدائري اتجاه ميدان لبنان، وأيضا محور صفط اللبن شهد كثافات مرورية خاصة في نزلة الجيزة ومحيط جامعة القاهرة.

 

وشهد شارع لبنان اتجاه شارع شهاب زحاما مروريا، وامتدت الكثافات المرورية من قسم الدقي حتي ميدان التحرير، وكذلك شهد شارع جامعة الدول العربية شللا مروريا.

 

كما تباطأت حركة السيارات بشارع الهرم من شارع العشرين حتى الطالبية، كما ظهرت كثافات بشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين.

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