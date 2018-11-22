تنفيذ 191 حكما قضائيا في أكتوبر

وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية في مجال ضبط المواد المخدرة.

وتم ضبط 4 قضايا اتجار، وأوزانها 220 جرام حشيش، 100 جرام أوستروكس، 44 قرص مخدر، 7 قطع أسلحة بيضاء، قطعتين سلاح ناري، كما تم تنفيذ 191 حكم قضائي، وإزالة 18 حالة إشغال طريق، وتحرير 39 مخالفة مرورية.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة المواطنين بالمركز وطالبوا باستمرارها، مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.