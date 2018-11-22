ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حملات مرورية موسعة بالجيزة لرصد المخالفات

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 10:59 ص
حملات مرورية موسعة بالجيزة لرصد المخالفات
طباعة
كريم المنجي
 

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء د. مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، حملات مرورية بقيادة اللواء علاء متولي مدير المرور، استهدفت العمل على سيولة الحركة المرورية، وضبط المخالفين، في مختلف الميادين والشوارع الرئيسية.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية منها، 1675 انتظار خاطئ، 112 بدون قيادة، 352 بدون تسيير، 570 متنوع، 1932 نـمــوذج 125، 65 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، 105 تجاوز السرعة المقررة "الرادار"، 31 دخان كثيف، 13 الصلاحية الفنية للسيارة، 9 عدم صلاحية إطارات السيارة، 9 السير يسار الطريق، 29 عدم تشميع الحمولة، 86 مخالفة تصوير الكاميرات، 42 عدم استخدام حزام الأمان، 25 حجز توك توك، 16 التصالح الفوري، 2 عدم صلاحية الأنوار الأمامية، 14 سير سيارات النقل بالجانب الأيمن من الطريق.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.

المزيد عن: مرور الجيزه مخالفات رصد اللواء مصطفي شحاتة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
الداخلية
كأس زايد للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
x
17:30
الأهلي - مصر
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
x
13:45
أحد
الحزم
x
16:50
الفيحاء
الوحدة
x
17:20
الباطن
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/22/2018 11:40:00 AM