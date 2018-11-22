البارزاني يبحث في بغداد تثبيت حصة الأكراد في الموازنة

أكدت مصادر عراقية، أن زيارة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، إلى العاصمة العراقية بغداد، تهدف إلى تثبيت حصة الإقليم من موازنة 2019 عند حاجز 17%.

ولفتت المصادر، بحسب صحيفة "العرب" اللندنية، إلى أن البارزاني سيسعى للحصول على تعهدات من رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي على تمرير هذه الحصة، من دون ربطها بأي تسويات سياسية.

وأضافت أنه "سيحاول إقناعه بتقديم مقترح يتضمن إعادة قوات البشمركة إلى كركوك، ومشاركتها في الملف الأمني لهذه المدينة المختلطة قومياً، وضمان انتشارها في المناطق ذات الغالبية الكردية من المحافظة".

كما سيسعى في اللقاء المقرر اليوم الخميس، مع رئيس الحكومة العراقية، إلى حسم الحصة الكردية في الرتب العليا ومواقعها داخل المؤسسة العسكرية، بما يشمل وزارة الدفاع وقيادة أركان الجيش وقيادات العمليات.

ويأمل الأكراد أن ينجح الرئيس السابق للإقليم في إقناع بغداد بتحمل جزء من ديون شركات النفط الدولية، المستحقة على كردستان، وهي قرابة 20 مليار دولار، جراء استخراج النفط من حقول الإقليم منذ 2013.

أكدت مصادر عراقية، أن زيارة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، إلى العاصمة العراقية بغداد، تهدف إلى تثبيت حصة الإقليم من موازنة 2019 عند حاجز 17%.

ولفتت المصادر، بحسب صحيفة "العرب" اللندنية، إلى أن البارزاني سيسعى للحصول على تعهدات من رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي على تمرير هذه الحصة، من دون ربطها بأي تسويات سياسية.

وأضافت أنه "سيحاول إقناعه بتقديم مقترح يتضمن إعادة قوات البشمركة إلى كركوك، ومشاركتها في الملف الأمني لهذه المدينة المختلطة قومياً، وضمان انتشارها في المناطق ذات الغالبية الكردية من المحافظة".

كما سيسعى في اللقاء المقرر اليوم الخميس، مع رئيس الحكومة العراقية، إلى حسم الحصة الكردية في الرتب العليا ومواقعها داخل المؤسسة العسكرية، بما يشمل وزارة الدفاع وقيادة أركان الجيش وقيادات العمليات.

ويأمل الأكراد أن ينجح الرئيس السابق للإقليم في إقناع بغداد بتحمل جزء من ديون شركات النفط الدولية، المستحقة على كردستان، وهي قرابة 20 مليار دولار، جراء استخراج النفط من حقول الإقليم منذ 2013.