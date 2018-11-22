سيؤول تتشاور مع واشنطن حول رفع العقوبات عن بيونج يانج

ذكرت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنها تتفاوض مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات الصلة، للبحث عن إعفاء مؤقت للعقوبات المفروضة على جارتها الشمالية بسبب برنامج أسلحتها، وذلك من أجل دراسة تطوير مشروع سكك حديدية مشترك بين البلدين.

وذكر مسؤول بوزارة الوحدة الكورية الجنوبية لوكالة أنباء "يونهاب" المحلية حول المشروع، الذي واجه عقبات خلال الأشهر الماضية "بخصوص مشروع السكك الحديدية المشترك، نجري مشاورات مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والدول الأخرى ذات الصلة".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه سيتم تحديد الجدول الزمني لإجراء الدراسة الميدانية المشتركة.

وعبرت الولايات المتحدة أمس عن "دعمها القوي" لإجراء الدراسة الميدانية المشتركة بين الكوريتين على السكك الحديدية كجزء من الجهود المبذولة لتحديثها وربطها عبر الحدود.

وتم تعليق المشروع لعدة أشهر منذ أن منعت قيادة الأمم المتحدة دخول المواد اللازمة لفحص السكك الحديدية إلى الشمال، مشيرة إلى مشكلات إجرائية.

وكانت الكوريتان خططتا لبدء الدراسة الميدانية المشتركة في أواخر أكتوبر الماضي لإقامة حفل وضع حجر الأساس في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري أو بداية ديسمبر القادم.

ويعد مشروع ربط السكك الحديدية بين الكوريتين على طول مناطقهما الغربية والشرقية، مسعىً تعاونياً رئيسياً بين الكوريتين، اتفق عليه زعيماهما في أبريل الماضي في محاولة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة وازدهار مشترك في شبه الجزيرة الكورية.