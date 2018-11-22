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إحباط ترويج كيلو هيروين بالجيزة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:49 ص
إحباط ترويج كيلو هيروين بالجيزة
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إيمان عبد العاطي
 

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

 

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

 

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة ضبط 62 متهما "28 اتجار، 2 تعاطي" بحوزتهم 3070 جرام حشيش، 1180 جرام هيروين، 865 قرصا مخدرا، 895 جرام الأستروكس، وفي مجال قضايا الأسلحة تم ضبط 18 متهما "18 قضية دفاع" بحوزتهم 2 خرطوش بامب أكشن، 10 فرد محلي الصنع، 12 طلقة أعيرة نارية.

 

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.


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