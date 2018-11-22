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سياسي تركي: رؤوس الأموال تهرب من أنقرة بعد انهيار الليرة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:24 ص
سياسي تركي: رؤوس الأموال تهرب من أنقرة بعد انهيار الليرة
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 

قال المحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو، إن إحصاءات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي التركي تشير إلى أن الأموال، التي كان المستثمرون الأجانب يأتون بها إلى تركيا وكذلك أموال المقيمين في الخارج من الأتراك لتحقيق أرباح بسبب الفوائد المرتفعة بدأت تغادر البلاد في ظل تراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية.

وأضاف "أوغلو"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "مداد نيوز"، أن أصحاب رؤوس الأموال المحلية التي لا يثون في القانون والعدالة داخل تركيا فينقلون أموالهم إلى خارج البلاد، مستطرًدا: "رؤوس الأموال تهرب من تركيا، و20 مليار دولار غادرت تركيا خلال 9 أشهر".

وتابع: "وفقا للإحصاءات فإن الأشهر التسع الأولى من العام الجاري شهدت مغادرة 20 مليار دولار من سندات وحوالات وإيداعات تابعة لرؤوس أموال".

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