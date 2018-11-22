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اجتماع أردني إسرائيلي لبحث ملف المياه

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:32 ص
اجتماع أردني إسرائيلي لبحث ملف المياه
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رحاب منيعم
 
كشفت مصادر مطلعة أن لجنة المياه الأردنية الاسرائيلية المشتركة عقدت مؤخرا اجتماعا لها "بصورة روتينية، تابعت فيه تفاصيل الوضع المائي المشترك بموجب معاهدة وادي عربة الموقعة بين الطرفين"، نافية ان يكون لهذا الاجتماع أي ارتباط بمباحثات مشروع ناقل البحرين الإقليمي، "سواء من بعيد أو قريب".

وقالت المصادر لـصحيفة "الغد" إن اجتماع اللجنة المشتركة "جاء في سياق حصول الأردن على حصته المائية وفق معاهدة السلام المشتركة وبحسب الكميات المنصوص عليها".

وفيما أوردت تقارير صحفية إسرائيلية اخبارا حول مطالبة الجانب الأردني بزيادة حصته من مياه بحيرة طبرية، أكدت المصادر انها لم تطلب مثل هذا الطلب، ولم تتطرق لما ورد بالصحافة الاسرائيلية.

وزعمت التقارير الصحفية إسرائيلية أن تلك الاجتماعات جاءت في سياق مطالبة الأردن بزيادة حصة العاصمة عمان من بحيرة طبرية، وسط العجز الكبير الذي تعانيه المملكة، في الوقت الذي اوردت فيه التقارير ذاتها ان الحكومة الإسرائيلية طلبت من الاردن في مقابل ذلك، أن تمنحها إذنا بالحفر في منطقة عربة بالقرب من الحدود المشتركة.
المزيد عن: ملف المياه مشروع ناقل البحرين البحر الميت الاردن
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