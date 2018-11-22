الرئيس هادي يثمن مواقف السعودية والإمارات في دعم اليمن

ثمن الرئيس عبدربه منصور هادي، الأربعاء، موقف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والدعم اللامحدود لبلاده عسكريا لاستعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي.

جاء ذلك في رسالة شكر وتقدير من الرئيس عبدربه منصور هادي إلى قادة السعودية ودول الإمارات، على مواقفهم الأخوية تجاه الشعب اليمني وتقديمهم الغالي والنفيس لنصرة اليمن أرضاً وإنساناً.

وأشاد هادي بإطلاق السعودية والإمارات مبادرة "إمداد" لسد فجوة الاحتياج الإنساني في قطاعات الغذاء وسوء التغذية بقيمة 500 مليون دولار بالتعاون مع المنظمات الدولية، وتستهدف 10-12 مليون متضرر.

ولفت هادي إلى أن الدعم الكبير لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن امتد لجهود الإغاثة الإنسانية عبر الفرق الميدانية وفروع الهيئات الإغاثية الخليجية المانحة ودعمهم السخي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018م التي بلغت أكثر من مليار و250 مليون دولار.

وقال الرئيس هادي إن إطلاق السعودية والإمارات لمبادرة إمداد، بالرياض، تترجم اهتمام قيادة البلدين باليمن لما يمثله من عمق أخوي واستراتيجي لأشقائه في إطار وحدة الدم والهدف والمصير المشترك.