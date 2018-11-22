الأهلي يسعى لتمضيد جراحه الإفريقية أمام الوصل في البطولة العربية

يلتقي الأهلي مع نظيره الوصل الإماراتي في تمام الساعة الخامسة مساء، على استاد "زعبيل" بالإمارات، ضمن إياب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب (البطولة العربية للأندية).





وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق لقاء ذهاب دور الـ16 بين الأهلي والوصل الاماراتي، ويحتاج المارد الأحمر لتحقيق الفوز في لقاء الإياب من أجل الصعود لدور الثمانية بالبطولة، بينما التعادل السلبي أو التعادل الإيجابي بأهداف أقل من لقاء الذهاب يصعد ببطل الإمارات للدور ربع النهائي بشكل مباشر.





ويرغب الأهلي في تخطي عقبة الوصل الإماراتي والصعود لدور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب، لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي الرياضي التونسي، بالإضافة لرغبة الفريق لمواصلة المشوار نحو الأدوار النهائية للبطولة ومن ثم المنافسة على اللقب العربي.





وتعتبر مباراة اليوم تحديًا خاصًا بالنسبة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي حيث أن أي تعثر للفريق الأحمر خلال المباراة قد تؤدي للإطاحة بالخواجة الفرنسي من على رأس الجهاز الفني للفريق، خاصة وأن مجلس الإدارة منحه فرصة أخيرة مع الفريق بعد خسارة اللقب الإفريقي.





واستدعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة تضم 21 لاعبا وهم:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي





الدفاع: سعد سمير وساليف كوليبالي وأيمن أشرف وصبري رحيل وأحمد علاء، وكريم نيدفيد





الوسط: أكرم توفيق وحسام عاشور وهشام محمد ووليد سليمان وناصر ماهر وإسلام محارب ومحمد شريف، وأحمد الشيخ وأحمد حمودي





الهجوم: وليد أزارو، ومروان محسن وصلاح محسن





ويخوض الأهلي المباراة وسط غيابات عديدة بين صفوفه، أبرزها، أحمد فتحي ، وعلي معلول وجونيور أجايي ، ومحمد نجيب وعمرو السولية ومحمد هاني.





التشكيل المتوقع للأهلي أمام الوصل الإماراتي





ومن المنتظر أن يخوض الأهلي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: أيمن أشرف ومحمد هاني وساليف كوليبالي وأحمد علاء"سعد سمير"





خط الوسط: عمرو السولية وهشام محمد وميدو جابر وأحمد حمودي"محمد شريف"





خط الهجوم: صلاح محسن ومروان محسن





القنوات الناقلة للقاء الأهلي والوصل الإماراتي





وستذاع مباراة الأهلي ضد الوصل الإماراتي عبر فضائية "أبو ظبي الرياضية" في تمام الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة وذلك يوم الخميس 22 نوفمبر الجاري.



