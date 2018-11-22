"ميدو وماهر وجلال" أبرز المرشحين لتدريب المصري

يعكف مجلس إدارة نادي المصري برئاسة سمير حلبية على مناقشة العديد من أسماء المدربين لخلافة ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الفترة القادمة.





ويفاضل مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية بين الثلاثي أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة وخالد جلال المدير الفني السابق لفريق الزمالك وعلي ماهر المدير الفني السابق لسموحة.





وخسر المصري البورسعيدى على يد حرس الحدود بثلاثة أهداف نظيفة فى الجولة الخامسة عشر ببطولة الدوري.



