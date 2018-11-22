شاهد.. محلل رياضي يصاب بنوبة قلبية على الهواء



وتداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو للصحفي التركي وهو يبدو مترنحا، ثم يسقط على الطاولة التي أمامه، قبل أن يسقط بكامل جسمه على الأرض، فيقوم زميله بالاستوديو مرتبكا ليساعده.



وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية"، أن الصحفي التركي يعاني من عدم انتظام دقات القلب، وخضع لعملية تركيب جهاز تنظيم دقات القلب، بينما أعلنت القناة أن حالته مستقرة ويتلقى العلاج بالمستشفى.

أصيب المذيع الرياضي التركي، شكرو أويتان، بنوبة قلبية، أثناء تحليله لإحدى مباريات كرة القدم، على الهواء مباشرة.