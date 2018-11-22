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عبدالله بن زايد: لولا تدخل إيران لانتهت الأزمة اليمنية منذ وقت طويل

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:59 ص
عبدالله بن زايد: لولا تدخل إيران لانتهت الأزمة اليمنية منذ وقت طويل
الشيخ عبدالله بن زايد
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نعيم يوسف
 
قال الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن موقفهم في اليمن هو دعم الشرعية، وعلى الشرعية أن تقوم بالدفاع عن حقوق اليمنيين وحمايتهم وتقديم أفضل سبل المعيشة لهم.

وأضاف "بن زايد"، في لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أن القضية اليمنية لا بد أن تحل على طاولة المفاوضات، ولولا التدخل الإيراني كانت الأزمة اليمنية قد انتهت منذ وقت طويل وبخسائر أقل.

ولفت الوزير الإماراتي، أن تحالف دعم الشرعية يعمل منذ اليوم الأول على إنعاش الحوار اليمني، معربا عن أمله في أن تكون محادثات ستوكهولم أساسا قويا لانطلاق مفاوضات أخرى أكثر جدية خاصة من الطرف الحوثي.
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