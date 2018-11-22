هذه القناة المفتوحة تنقل البث المباشر لمباراة الاهلى

يسعى الأهلي المصري إلى تضميد جراحه الأفريقية، بالتقدم في كأس زايد للأندية العربية، عندما يلتقي يوم الخميس، مستضيفه الوصل الإماراتي، في إياب ثمن النهائي.

وتعادل الأهلي 2-2 على أرضه في مباراة الذهاب، وسيبحث عن نتيجة إيجابية وبلوغ دور الثمانية، لتعويض خسارته في نهائي دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي.





وقبل أيام خسر الأهلي أمام الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، في نهائي أرفع مسابقة للأندية في أفريقيا، لتلقي الهزيمة بظلالها على الجماهير، التي طالبت المسؤولين بتصحيح مسار الفريق، من خلال التعويض في البطولات المتبقية هذا الموسم.







وستكون مباراة الأهلي ضد الوصل الإماراتي مُذاعة عبر فضائية "أبو ظبي الرياضية في تمام الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة وذلك يوم الخميس 22 نوفمبر الجاري.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الوصل في كأس زايد للأندية الأبطال عبر البث المباشر على موقع الفجر الرياضي.



